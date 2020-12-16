В пользу «Арсенала» снова не назначен пенальти. Туляки опять протестуют

На 45-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Арсенал» арбитр Игорь Панин правильно не назначил пенальти в пользу гостей. В том моменте Седрик Гогуа выбил мяч из штрафной, и тот угодил в правую руку Соломону Кверквелии.

Момент очень похожий на эпизод, произошедший в предыдущем туре в игре «Химки» — «Арсенал» (1:0). И тогда судья Иван Сиденков не наказал соперника туляков 11-метровым, когда защитник «Химок» Александр Филин выбил мяч из штрафной, а тот по пути попал Егору Данилкину в руку.

«СЭ» уже дважды объяснял, что в таких ситуациях нашим арбитрам дано указание продолжать игру. Так Панин и Сиденков и поступили.

Схожий момент входил в видеотест на знание правил игры, который вместе с судьями мы, приехавшие на сбор журналисты, сдавали в Турции в феврале этого года. Тогда я ответил правильно на 19 из 20 вопросов, совершив одну ошибку.

Она касалась момента матча РПЛ предыдущего сезона. Выяснилось, что до турецкого сбора действия игроков трактовались иначе. А потом все изменилось. Речь об эпизоде игры 13-го тура прошлого чемпионата «Тамбов» — «Урал» (1:2). Панин определил, что игрок гостей нарушил правила, и назначил 11-метровый удар. Тогда один из футболистов «Урала» нанес удар головой, после чего мяч попал в руку его партнеру по команде. Рука находилась в неестественном положении — была поднята вверх.

В октябре прошлого года решение Панина нашло поддержку. Но с начала 2020-го в подобных ситуациях, когда мяч, посланный с близкого расстояния игроком обороняющейся команды, летит в сторону от ворот и попадает в руку его партнеру, пенальти назначать не следует. Даже если рука оказывается в неестественном положении.

(Александр Бобров)