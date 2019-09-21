В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция

В поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на сайте change.org создана петиция.

Точно звучит она так: «Записать гол Дзюбы в зачет клуба Григория Федотова».

Напомним, после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) форвард сборной России обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачет клуба Григория Федотова.

Пока петицию подписали около 28 человек.

Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол засчитали

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