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В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция

21 сентября 2019, 23:04

В поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на сайте change.org создана петиция.

Точно звучит она так: «Записать гол Дзюбы в зачет клуба Григория Федотова».

Напомним, после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) форвард сборной России обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачет клуба Григория Федотова.

Пока петицию подписали около 28 человек.

Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол засчитали

@artem.dzyuba ?

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

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Дополнительная информация

https://www.change.org/p/%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D0%BB-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D

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