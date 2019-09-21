В поддержку незасчитанного гола Дзюбы создана петиция
21 сентября 2019, 23:04
В поддержку нападающего «Зенита» Артема Дзюбы на сайте change.org создана петиция.
Точно звучит она так: «Записать гол Дзюбы в зачет клуба Григория Федотова».
Напомним, после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) форвард сборной России обратился к болельщикам с просьбой создать петицию и зачитать один из его двух незасчитанных голов в зачет клуба Григория Федотова.
Пока петицию подписали около 28 человек.
Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол засчитали
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
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