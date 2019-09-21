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Дзюба попросил создать петицию, чтобы его гол засчитали

22:13

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 10-го тура чемпионата России против «Рубина» (5:0) выразил разочарование тем, что его гол не засчитали. По словам форварда, такие мячи нужно засчитывать. Отметим, что у Дзюбы не засчитали два гола в этой встрече.

— Такие голы надо засчитывать. Чуть-чуть пузо у Мака торчало, — приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита». —  Это гол, это футбол, а как все было разыграно. Я расстроен. В клуб Федотова этот гол должны засчитать мне. Это было бы справедливо.

Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию о том, что гол засчитали. Пожалуйста. Нельзя такие не засчитывать. В касание принял, отдал, гол. Это против футбола. ЧЯ всегда любил ВАР, теперь ненавижу ВАР.

— Какой из ваших голов вы хотели бы, чтобы засчитали?

— Ну вот последний. Могли все пять не засчитать, а мои два засчитать. 2:0 мы бы выиграли. А если серьезно, то самое главное мы выиграли. Далер меня лишил ассистенского хет-трика опять. Травят. Ладно ничего — это футбол. Пойду расстроюсь, поплачусь в подушку. Обидно, черт возьми. Петицию...

@artem.dzyuba ?

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb)

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