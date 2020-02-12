В Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита»

Ночью 12 февраля в Петербурге загорелся автомобиль фаната «Зенита» Александра Румянцева по прозвищу «Макасин», сообщил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

— Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната «Зенита», многолетнего заводящего виража Саши «Макасина», — написал Шпрыгин в Twitter. — Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю каково это — наблюдать, как догорает твое авто. Остается надеяться, что МВД сделают свою работу и установят виновных!

В декабре 2019-го Румянцев прокомментировал ситуации с оскорблениями форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино (5:0) отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и последующими задержаниями фанатов «Спартака».

Сгоревший автомобиль. Фото Паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната «Зенита», многолетнего заводящего виража Саши «Макасина». Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю каково это наблюдать как догорает твоё авто. Остаётся надеяться что @mvd_official сделают свою работу и установят виновных! pic.twitter.com/av6K2S5qaU — Александр Шпрыгин (@Shprygin) February 12, 2020

Фанат «Зенита»: «Для обывателей Дзюба футбольный герой. Фанаты героем его точно не сделают»