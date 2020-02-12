РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

В Санкт-Петербурге сожгли машину заводящего «Зенита»

11:14
Сгоревший автомобиль. Фото Паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Сгоревший автомобиль. Фото Паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Теги:

Ночью 12 февраля в Петербурге загорелся автомобиль фаната «Зенита» Александра Румянцева по прозвищу «Макасин», сообщил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

— Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната «Зенита», многолетнего заводящего виража Саши «Макасина», — написал Шпрыгин в Twitter. — Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю каково это — наблюдать, как догорает твое авто. Остается надеяться, что МВД сделают свою работу и установят виновных!

В декабре 2019-го Румянцев прокомментировал ситуации с оскорблениями форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино (5:0) отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и последующими задержаниями фанатов «Спартака».

Сгоревший автомобиль. Фото Паблик "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Сгоревший автомобиль. Фото Паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Фанат «Зенита»: «Для обывателей Дзюба футбольный герой. Фанаты героем его точно не сделают»

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир