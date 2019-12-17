Фанат «Зенита»: «Для обывателей Дзюба футбольный герой. Фанаты героем его точно не сделают»

Заводящий фанатского виража «Зенита» Александр Румянцев по прозвищу «Макасин» прокомментировал ситуации с оскорблениями форварда сборной России и «Зенита» Артема Дзюбы на матче против Сан-Марино (5:0) отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 и последующими задержаниями фанатов «Спартака».

— Система сделала Артема виновником случившегося, — сказал Румянцев в интервью бывшему форварду «Крыльев Советов» Евгению Савину, видео которого опубликовано в Youtube-канале «Красава». — Теперь от него отвернулись даже нейтральные фанаты. Его задача играть, а не говорить. Мне кажется, ему кто-то подсказывает. Ну как можно додуматься самому, что якобы в Сан-Марино привезли два автобуса фанатов, чтобы его оскорблять? Ну это же бред!

Для обывателей Дзюба футбольный герой. Фанаты героем его точно не сделают.

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