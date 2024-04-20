Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

В «Пари НН» заявили, что в курсе звонков Юрану о работе в «Спартаке»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном назначении главного тренера нижегородцев Сергея Юрана в «Спартак».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Юрану звонили из офиса «Лукойла» и интересовались его мнением по поводу возможной работы в московском клубе.

— Мы в курсе данной ситуации, — ответил Мелик-Гусейнов «СЭ». — С Сергеем Николаевичем постоянно на связи, нам нечего скрывать. Произойдет это или нет — мне кажется, что преждевременно об этом рассуждать. Ни предложений, ни активных переговоров по этой теме пока не ведется.

— Предлагали ли агенты Слишковича его кандидатуру вам?

— Пока не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию. Но скажу, что мне это было бы интересно, — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Спартак» после 23 матчей занимает седьмое место в чемпионате России с 35 очками.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
9
7
Читайте также
Матч ла лиги «Реал» — «Барселона» пройдет 21 апреля
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
В ВСУ подтвердили убийство полицейского военными
Судьи отменили чудо за 0,2 секунды до сирены. Что случилось в матче «Металлург» - «Локомотив»
Женщина в Подмосковье ударила полицейского в глаз из-за эвакуации ее машины
Пассажир московского метро разбил турникет на станции «Калужская»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: «Спартак» и Абаскаль: разрыв весной 2024 года
Назначение Янсена в «Спартак» маловероятно
«Чемпионат»: Ивич и Янсен — главные претенденты на пост тренера «Спартака»
Маклаков считает, что Слишковича нельзя рассматривать на пост главного тренера «Спартака»
Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым
Хавбек «Спартака» Игнатов рассказал, чему научился у Абаскаля
Мостовой: «Новый тренер «Спартака»? Могут монеткой определить или жребием»
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Рубин» выстоял после странного удаления. «Локо» буксует: в 8 матчах весной — всего одна победа
Смородская: «Галактионову не хватает опыта. Он не знает, что делать с игроками»
«Зенит» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Рубин» — «Локомотив»: судья удалил Ашурматова. Но тот не фолил
«Рубин» — «Локомотив»: видео голов
Идову сравнил «Зенит» с «Манчестер Сити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Юран может возглавить «Спартак»

Булыкин — о будущем Галактионова: «Нужно дождаться конца сезона. Шансы зацепиться за медали еще есть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 2 : 0
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 1 : 1
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 10
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости