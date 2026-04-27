Шпилевский согласен пойти на уступки «Пари НН» в вопросе неустойки

Как стало известно «СЭ», Алексей Шпилевский не останется на посту главного тренера «Пари НН». Руководство нижегородцев приняло принципиальное решение о расставании со специалистом. Первым об этом сообщил журналист Иван Карпов.

На данный момент тренер команды и его представители ведут переговоры с клубом о расторжении контракта на приемлемых для обеих сторон условиях. При этом, по информации «СЭ», Шпилевский настроен пойти в отношении клуба на существенные уступки, не настаивая на полной сумме отступных, предусмотренных контрактом, который был рассчитан на три года. Клуб и специалист близки к компромиссу.

Ожидается, что об отставке Шпилевского будет объявлено в ближайшее время.

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