У Мойзеса диагностировали травму четырехглавой мышцы бедра

ЦСКА уточнил характер повреждения, которое бразильский защитник Мойзес получил в гостевом матче 27-го тура чемпионата России с «Рубином» (0:0).

«У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения — от четырех недель», — говорится в сообщении.

Ранее 31-летний футболист сообщил, что из-за травмы пропустит остаток сезона-2025/26. Он намерен уделить время восстановлению после повреждения.

Мойзес играет за армейцев с июля 2023 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 в 31 матче он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ранее из-за мышечной травмы он пропустил две игры ЦСКА.

ЦСКА занимает шестое место в таблице чемпионата России — у команды 45 очков после 27 встреч.

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