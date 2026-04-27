«Балтика» — «Акрон»: гол тольяттинцев отменили после проверки ВАР

Главный арбитр Инал Танашев отменил гол «Акрона» в матче 27-го тура чемпионата России против «Балтики».

Нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол отличился на 15-й минуте. После проверки ВАР на предмет офсайда Танашев отменил гол. Счет в игре по-прежнему 0:0.

Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 24 очками располагается на 13-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

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