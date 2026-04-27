«Краснодар» сохранил лидерство, «Зенит» отстает на 1 очко: таблица РПЛ после 27-го тура

В понедельник, 27 апреля матчем «Балтика» — «Акрон» (0:1) завершился 27-й тур чемпионата России-2025/26.

В минувшем туре «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (2:1) и сохранил лидерство в турнирной таблице. «Зенит» выиграл у «Ахмата» (2:0) и идет на втором месте, отставая от «быков» на 1 очко.

«Локомотив», занимающий третью строчку, уступил «Крыльям Советов» (0:2). Москвичи отстают от «Краснодара» на 11 очков и лишились шансов на победу в чемпионате.

Результаты всех матчей 27-го тура РПЛ

В 28-м туре встречаются: 1 мая «Крылья Советов» — «Спартак» (17.00), «Локомотив» — «Динамо» (19.30);

2 мая «Динамо» (Махачкала) — «Ростов» (14.00), «Балтика» — «Рубин» (16.30), ЦСКА — «Зенит» (19.00);

3 мая «Сочи» — «Оренбург» (14.30), «Акрон» — «Краснодар» (17.00), «Ахмат» — «Пари НН» (19.30).