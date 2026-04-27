«Краснодар» сохранил лидерство, «Зенит» отстает на 1 очко: таблица РПЛ после 27-го тура
В понедельник, 27 апреля матчем «Балтика» — «Акрон» (0:1) завершился 27-й тур чемпионата России-2025/26.
В минувшем туре «Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» (2:1) и сохранил лидерство в турнирной таблице. «Зенит» выиграл у «Ахмата» (2:0) и идет на втором месте, отставая от «быков» на 1 очко.
«Локомотив», занимающий третью строчку, уступил «Крыльям Советов» (0:2). Москвичи отстают от «Краснодара» на 11 очков и лишились шансов на победу в чемпионате.
Результаты всех матчей 27-го тура РПЛ
В 28-м туре встречаются: 1 мая «Крылья Советов» — «Спартак» (17.00), «Локомотив» — «Динамо» (19.30);
2 мая «Динамо» (Махачкала) — «Ростов» (14.00), «Балтика» — «Рубин» (16.30), ЦСКА — «Зенит» (19.00);
3 мая «Сочи» — «Оренбург» (14.30), «Акрон» — «Краснодар» (17.00), «Ахмат» — «Пари НН» (19.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0