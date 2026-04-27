Дзюба выйдет в старте «Акрона» на матч РПЛ с «Балтикой»

Стали известны стартовые составы «Балтики» и «Акрона» на матч 27-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.00 по московскому времени.

«Балтика»: Кукушкин, Филин, Андраде, Варатынов, Гассама, Титков, Беликов, Бевеев, Йенне, Ласерда, Петров.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчару, Эсковаль, Пестряков, Хосонов, Джаковац, Марадишвили, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 24 очками располагается на 13-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

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