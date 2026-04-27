«Балтика» — «Акрон»: нулевая ничья после первого тайма

«Балтика» и «Акрон» не открыли счет в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России — 0:0.

На 15-й минуте отличился нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол, однако его гол был отменен после проверки ВАР из-за офсайда.

Игра проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

«Балтика» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 24 очками располагается на 13-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

27 апреля, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

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