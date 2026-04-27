Экс-арбитр Федотов призвал сократить полномочия ВАР: «Это сохраняет имидж главного судьи»

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему считает необходимым сократить полномочия ВАР.

«Я считаю, что ВАР должен вернуться к тем полномочиям, которые были изначально. Сейчас немного ушли в сторону. Возможности ВАР сильно расширены. Нужно вернуться в начало и вмешиваться в очевидные эпизоды, а не когда кто-то проехался кому-то по шнуркам. Это сохраняет имидж арбитра как главного на футбольном поле. Главный судья — авторитет на поле, директор, которого слушаются подчиненные. А когда арбитр смотрит и принимает решение, не веря самому себе, его имидж падает», — сказал Федотов «СЭ».

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