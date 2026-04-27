Газзаев: «Полностью поддерживаю желание Акинфеева продолжать свою блестящую карьеру»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» новость о том, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев пропустит остаток сезона-2025/26 из-за проблем со здоровьем.

«Игорь уже столько лет — бессменный вратарь ЦСКА. Его опыта будет не хватать армейцам в концовке сезона. Это потеря. Но молодой Тороп неплохо сейчас себя проявляет, так что будем надеяться, что отсутствие Игоря не скажется на результатах армейцев», — сказал Газзаев «СЭ».

Также бывший тренер ЦСКА отреагировал на намерение капитана армейцев продолжать карьеру.

«Полностью поддерживаю желание Игоря продолжать свою блестящую карьеру. Сейчас ему нужно залечить травму. А уже в следующем сезоне мы увидим прежнего Игоря Акинфеева», — добавил Газзаев.

Акинфеев получил повреждение 4 апреля в игре 23-го тура чемпионата России против «Акрона» (2:1). В сезоне-2025/26 голкипер провел 21 матч за армейцев во всех турнирах, пропустив 23 гола и 4 раза сыграв на ноль.

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