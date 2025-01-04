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В «Пари НН» поздравили Романцева с днем рождения: «Мы благодарены судьбе, что у нас есть возможность общаться с Олегом Ивановичем»

В «Пари НН» поздравили Романцева с днем рождения
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» и нынешнего советника нижегородского клуба Олега Романцева с днем рождения. 4 января ему исполнилось 71 год.

«Мы очень уважаем и ценим Романцева. Это, действительно, великий футболист, великий тренер. Он полностью отдает себя своей профессии. Нет такого, чтобы он ее задвигал на второй план. Даже находясь в пенсионном возрасте, Олег Иванович бодр и приоритет отдает своему активному образу жизни. Мы, как клуб, поддерживаем отношения с Олегом Ивановичем. Общаясь с ним, мы видим здравомыслящего, крепкого душой и телом человека. Мы благодарены судьбе, что у нас есть возможность общаться с Олегом Ивановичем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Олег Романцев
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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