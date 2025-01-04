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Сегодня, 17:20

Рапопорт: «Все надеются на возвращение в Европу, но РПЛ и так интересна»

Камила Абдурахманова
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Экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мыслями о том, чего он ждет от наступившего 2025 года для российского футбола.

— Все надеются, что мы в 2025 году все же вернемся в Европу, хотя, на мой взгляд, наше внутреннее первенство тоже вызывает серьезный интерес у людей. Идет борьба, может быть, не очень ровная, но она есть на всех этажах турнирной таблицы. И зрителей ходит достаточное количество, а если бы не паспорт болельщика, то народу бы ходило еще больше.

— Если нас допустят в Европу, что думаете об уровне конкуренции?

— И «Зенит», и «Локомотив», и «Спартак» сейчас смогли бы совершенно достойно выглядеть в еврокубках. Очень интересно было бы посмотреть, как это будет после потерянных трех лет. На уровне сборной у нас очень достойная команда, появилось много молодых и одаренных ребят. Это настраивает на то, что мы могли бы быть там конкурентоспособны, — сказал Рапопорт «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные команды были отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года решением УЕФА на неопределенный срок.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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