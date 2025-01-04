Рианчо заявил, что испанские тренеры и менеджеры — одни из лучших в мире

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белым нравится работать с испанскими специалистами, потому что они одни из лучших в мире.

«Почему «Спартак» часто приглашает испанских специалистов в последнее время? Испанские тренеры и менеджеры — одни из лучших в мире. Ни для кого не секрет, что испанская школа имеет большие успехи в футболе. «Спартак» это знает, поэтому приглашает испанцев. Многие клубы по всему миру делают так же», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 18 турах. 3 января стало известно о назначении Кахигао на пост спортивного директора в футбольном клубе «Спартак».