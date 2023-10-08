В «Пари НН» объяснили идею появления футболки с надписью «За оргазмом на стадион!»: «Не видим в этом ничего пошлого»

Генеральный директор «Пари НН» рассказал «СЭ» об идее появления защитника «Пари НН» Дмитрия Живоглядова на интервью перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) в футболке со словами «За оргазмом на стадион».

Ранее текст письма, в котором «Пари НН» предлагал данную идею опубликовал журналист Иван Карпов.

«Каждый регион живет своей жизнью. В каждом регионе есть какие-то инфоповоды, которые активно обсуждаются внутри региона. Один из инфоповодов был связан с тем, что лица женского пола испытывают определенные сложности в плане своего физиологического удовлетворения. Мы просто хотели сказать, что за яркими эмоциями можно прийти на стадион. Если вы чего-то недополучаете в обычной жизни, то здесь вы получите по полной ярких впечатлений, каких-то знакомств, которые потом перерастают в дружбу, семейные пары здесь встречаются и эти союзы крепкие. Мы хотели призвать людей приходить на футбол и получать удовольствие. Мы не видим в этом ничего скабрезного или пошлого. Люди образованные поймут, что это лишь слова, которые несут в себе позитивный заряд. Негатива и пошлости в них нет», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Ранее Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что РПЛ запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову появляться в предматчевом интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион».