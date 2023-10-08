В «Пари НН» объяснили идею появления футболки с надписью «За оргазмом на стадион!»: «Не видим в этом ничего пошлого»
Генеральный директор «Пари НН» рассказал «СЭ» об идее появления защитника «Пари НН» Дмитрия Живоглядова на интервью перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) в футболке со словами «За оргазмом на стадион».
Ранее текст письма, в котором «Пари НН» предлагал данную идею опубликовал журналист Иван Карпов.
«Каждый регион живет своей жизнью. В каждом регионе есть какие-то инфоповоды, которые активно обсуждаются внутри региона. Один из инфоповодов был связан с тем, что лица женского пола испытывают определенные сложности в плане своего физиологического удовлетворения. Мы просто хотели сказать, что за яркими эмоциями можно прийти на стадион. Если вы чего-то недополучаете в обычной жизни, то здесь вы получите по полной ярких впечатлений, каких-то знакомств, которые потом перерастают в дружбу, семейные пары здесь встречаются и эти союзы крепкие. Мы хотели призвать людей приходить на футбол и получать удовольствие. Мы не видим в этом ничего скабрезного или пошлого. Люди образованные поймут, что это лишь слова, которые несут в себе позитивный заряд. Негатива и пошлости в них нет», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».
Ранее Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ», что РПЛ запретила защитнику нижегородцев Дмитрию Живоглядову появляться в предматчевом интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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7
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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8
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
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9
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
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Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
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Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
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Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
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Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
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Александр Солдатенков
Крылья Советов
|10
|1
|1