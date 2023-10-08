«Спартак» — ЦСКА: Медина выйдет в старте на матч РПЛ

ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ. Игра пройдет сегодня, 8 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мухин, Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Пруцев, Денисов, Мозес, Мартинс, Медина, Бонгонда, Промес.

После 10 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице с 16 очками. ЦСКА — восьмой (16 очков).

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