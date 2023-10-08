В «Пари НН» заявили, что РПЛ запретила Живоглядову появляться на интервью в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил «СЭ» о запрете со стороны РПЛ на появление защитника нижегородцев Дмитрия Живоглядова появляться на интервью перед матчем 11-го тура с «Крыльями Советов» (2:0) в футболке со слоганом «За оргазмом на стадион!».

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«РПЛ запретила Дмитрию Живоглядову появляться на предматчевую интервью в футболке с надписью «За оргазмом на стадион!», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Нижегородский клуб планировал устроить эту акцию в связи с инфоповодом в регионе.

«Пари НН» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками в 11 матчах.