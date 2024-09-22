В «Пари НН» не исключили возможной отставки Илича

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о том, планирует ли клуб поднять вопрос о смене главного тренера команды Саши Илича.

«Подобные решения в нашей команде принимаются не единолично, а советом директоров. Он пока не собирался и какие-либо решения пока не обсуждались. У клуба всегда есть несколько планов на разные случаи жизни. Мы понимаем, что непростая ситуация, видим ее. Безусловно, прорабатываются разные моменты», — приводит РИА Новости слова гендиректора.

В воскресенье, 22 сентября, «Пари НН» на своем поле потерпел поражение от «Локомотива» в 9-м туре РПЛ (1:3) и продлил безвыигрышную серию до девяти матчей.

На данный момент команда из Нижнего Новгорода с 7 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. 27 сентября нижегородцы на выезде сыграют против «Оренбурга».