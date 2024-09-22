Тренер «Химок» Артига признался, что привык играть при небольшом количестве болельщиков

Главный тренер «Химок» Франк Артига прокомментировал то, что на домашних матчах его команды собирается небольшое количество зрителей.

Игру 9-го тура РПЛ между подмосковным клубом и «Оренбургом» (0:0) посетило около 300 зрителей.

«Я к этому привык, играл на стадионе, где вообще трибуны нет. Когда играем на выезде, то ощущаем присутствие у соперника 12-го игрока. Когда мы играем дома с командой из Москвы, видим, как у соперника много болельщиков», — приводит ТАСС слова Артиги.

После девяти туров «Химки» с 7 очками располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России.