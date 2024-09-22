Московское «Динамо» побеждало «Спартак» на «Лукойл Арене» лишь один раз с 2015 года

Московское «Динамо» не может победить «Спартак» на «Лукойл Арене» с 2018 года.

С момента открытия арены в 2015 году старейшее московское дерби прошло на ней 12 раз.

В шести случаях были сильнее хозяева, пять раз фиксировалась ничья и только в последнем туре чемпионата-2017/18 лучше оказались бело-голубые, лишившие оппонентов серебра и прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

Все матчи «Спартака» и «Динамо» на «Лукойл Арене»

Дата Турнир Тренер «Спартака» Тренер «Динамо» Счет Голы 15.03.2015 Чемпионат Мурат Якин Станислав Черчесов 1:0 Дуглас, в свои ворота 08.05.2016 Чемпионат Дмитрий Аленичев Андрей Кобелев 3:0 Промес-2, Зе Луиш 13.05.2018 Чемпионат Массимо Каррера Дмитрий Хохлов 0:1 Луценко 25.08.2018 Чемпионат Массимо Каррера Дмитрий Хохлов 2:1 Промес, Мельгарехо — Рыков 03.08.2019 Чемпионат Олег Кононов Дмитрий Хохлов 0:0 - 21.11.2020 Чемпионат Доменико Тедеско Сандро Шварц 1:1 Зобнин — Скопинцев 16.10.2021 Чемпионат Руй Витория Сандро Шварц 2:2 Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин 08.04.2023 Чемпионат Гильермо Абаскаль Славиша Йоканович 3:3 Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров 29.08.2023 Кубок Гильермо Абаскаль Марцел Личка 4:1 Соболев-2, Бабич, Зиньковский — Нгамале 23.09.2023 Чемпионат Гильермо Абаскаль Марцел Личка 1:0 Бонгонда 31.07.2024 Кубок Деян Станкович Марцел Личка 3:0 Угальде, Медина, Маслов 22.09.2024 Чемпионат Деян Станкович Марцел Личка 2:2 Угальде, Барко — Тюкавин-2

Итого: +6=5-1, мячи 22-11.