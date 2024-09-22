Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:10

Московское «Динамо» побеждало «Спартак» на «Лукойл Арене» лишь один раз с 2015 года

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» не может победить «Спартак» на «Лукойл Арене» с 2018 года.

С момента открытия арены в 2015 году старейшее московское дерби прошло на ней 12 раз.

В шести случаях были сильнее хозяева, пять раз фиксировалась ничья и только в последнем туре чемпионата-2017/18 лучше оказались бело-голубые, лишившие оппонентов серебра и прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

Все матчи «Спартака» и «Динамо» на «Лукойл Арене»

Дата

Турнир

Тренер «Спартака»

Тренер «Динамо»

Счет

Голы

15.03.2015

Чемпионат

Мурат Якин

Станислав Черчесов

1:0

Дуглас, в свои ворота

08.05.2016

Чемпионат

Дмитрий Аленичев

Андрей Кобелев

3:0

Промес-2, Зе Луиш

13.05.2018

Чемпионат

Массимо Каррера

Дмитрий Хохлов

0:1

Луценко

25.08.2018

Чемпионат

Массимо Каррера

Дмитрий Хохлов

2:1

Промес, Мельгарехо — Рыков

03.08.2019

Чемпионат

Олег Кононов

Дмитрий Хохлов

0:0

-

21.11.2020

Чемпионат

Доменико Тедеско

Сандро Шварц

1:1

Зобнин — Скопинцев

16.10.2021

Чемпионат

Руй Витория

Сандро Шварц

2:2

Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин

08.04.2023

Чемпионат

Гильермо Абаскаль

Славиша Йоканович

3:3

Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров

29.08.2023

Кубок

Гильермо Абаскаль

Марцел Личка

4:1

Соболев-2, Бабич, Зиньковский — Нгамале

23.09.2023

Чемпионат

Гильермо Абаскаль

Марцел Личка

1:0

Бонгонда

31.07.2024

Кубок

Деян Станкович

Марцел Личка

3:0

Угальде, Медина, Маслов

22.09.2024

Чемпионат

Деян Станкович

Марцел Личка

2:2

Угальде, Барко — Тюкавин-2

Итого: +6=5-1, мячи 22-11.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
ВСУ потеряли более 16 тыс. военных и 126 танков в ходе боев в Курской области
Глушакова перевели в дубль «Химок»
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Российский актер Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
Популярное видео
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Спартак» — «Динамо», «Зенит» — «Факел» и другие матчи
«Динамо» побеждало только в одном дерби, когда забивало быстрый гол «Спартаку»
Тренер «Химок» Артига признался, что привык играть при небольшом количестве болельщиков
В «Пари НН» не исключили возможной отставки Илича
Степашин о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Игра была сложной, но счет по делу»
«Спартак» два года не проигрывает в дерби
Источник: ЦСКА хочет сбить зарплату в переговорах с Пьяничем
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
16
 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.09 14:00
Акрон – Краснодар
 2 : 5
21.09 16:30
Зенит – Факел
 3 : 1
21.09 19:00
Рубин – ЦСКА
 1 : 1
22.09 14:15
Химки – Оренбург
 0 : 0
22.09 16:30
Спартак – Динамо
 2 : 2
22.09 16:30
Ростов – Динамо Мх
 0 : 0
22.09 19:00
Пари НН – Локомотив
 1 : 3
23.09 18:30
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости