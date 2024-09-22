Московское «Динамо» побеждало «Спартак» на «Лукойл Арене» лишь один раз с 2015 года
Московское «Динамо» не может победить «Спартак» на «Лукойл Арене» с 2018 года.
С момента открытия арены в 2015 году старейшее московское дерби прошло на ней 12 раз.
В шести случаях были сильнее хозяева, пять раз фиксировалась ничья и только в последнем туре чемпионата-2017/18 лучше оказались бело-голубые, лишившие оппонентов серебра и прямой путевки в группу Лиги чемпионов.
Все матчи «Спартака» и «Динамо» на «Лукойл Арене»
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер «Спартака»
|
Тренер «Динамо»
|
Счет
|
Голы
|
15.03.2015
|
Чемпионат
|
Мурат Якин
|
Станислав Черчесов
|
1:0
|
Дуглас, в свои ворота
|
08.05.2016
|
Чемпионат
|
Дмитрий Аленичев
|
Андрей Кобелев
|
3:0
|
Промес-2, Зе Луиш
|
13.05.2018
|
Чемпионат
|
Массимо Каррера
|
Дмитрий Хохлов
|
0:1
|
Луценко
|
25.08.2018
|
Чемпионат
|
Массимо Каррера
|
Дмитрий Хохлов
|
2:1
|
Промес, Мельгарехо — Рыков
|
03.08.2019
|
Чемпионат
|
Олег Кононов
|
Дмитрий Хохлов
|
0:0
|
-
|
21.11.2020
|
Чемпионат
|
Доменико Тедеско
|
Сандро Шварц
|
1:1
|
Зобнин — Скопинцев
|
16.10.2021
|
Чемпионат
|
Руй Витория
|
Сандро Шварц
|
2:2
|
Джикия, Жиго — Ордец, Тюкавин
|
08.04.2023
|
Чемпионат
|
Гильермо Абаскаль
|
Славиша Йоканович
|
3:3
|
Соболев-2, Бальде — Захарян, Соболев, в свои ворота, Макаров
|
29.08.2023
|
Кубок
|
Гильермо Абаскаль
|
Марцел Личка
|
4:1
|
Соболев-2, Бабич, Зиньковский — Нгамале
|
23.09.2023
|
Чемпионат
|
Гильермо Абаскаль
|
Марцел Личка
|
1:0
|
Бонгонда
|
31.07.2024
|
Кубок
|
Деян Станкович
|
Марцел Личка
|
3:0
|
Угальде, Медина, Маслов
|
22.09.2024
|
Чемпионат
|
Деян Станкович
|
Марцел Личка
|
2:2
|
Угальде, Барко — Тюкавин-2
Итого: +6=5-1, мячи 22-11.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|22-2
|23
|
2
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|16-5
|21
|
3
|Локомотив
|9
|7
|0
|2
|22-13
|21
|
4
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
5
|Спартак
|9
|4
|4
|1
|13-6
|16
|
6
|ЦСКА
|9
|4
|2
|3
|16-6
|14
|
7
|Ростов
|9
|3
|3
|3
|13-15
|12
|
8
|Рубин
|9
|3
|2
|4
|12-15
|11
|
9
|Динамо Мх
|9
|2
|4
|3
|4-7
|10
|
10
|Кр. Советов
|8
|3
|0
|5
|8-13
|9
|
11
|Акрон
|9
|2
|2
|5
|12-18
|8
|
12
|Пари НН
|9
|2
|1
|6
|7-18
|7
|
13
|Оренбург
|9
|1
|4
|4
|11-17
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|9
|1
|2
|6
|4-17
|5
|
16
|Ахмат
|8
|0
|5
|3
|6-14
|5
|21.09
|14:00
|
Акрон – Краснодар
|2 : 5
|21.09
|16:30
|
Зенит – Факел
|3 : 1
|21.09
|19:00
|
Рубин – ЦСКА
|1 : 1
|22.09
|14:15
|
Химки – Оренбург
|0 : 0
|22.09
|16:30
|
Спартак – Динамо
|2 : 2
|22.09
|16:30
|
Ростов – Динамо Мх
|0 : 0
|22.09
|19:00
|
Пари НН – Локомотив
|1 : 3
|23.09
|18:30
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1