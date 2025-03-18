В «Пари НН» надеются, что Кокшаров сможет сыграть против «Химок»

В пресс-службе «Пари НН» рассказали «СЭ» о состоянии здоровья нападающего команды Александра Кокшарова.

«Александр почувствовал дискомфорт в ноге, находясь в расположении молодежной сборной. Он прошел медосмотр. По итогам было принято решение, что Кокшаров пропустит матчи молодежки. Игрок возвращается в расположение «Пари НН». Медицинский штаб будет работать с Александром. Надеемся, что он сможет принять участие в матче с «Химками», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В этом сезоне РПЛ 20-летний нападающий забил 1 гол и отметился 1 результативной передачей в 3 матчах. Права на форварда принадлежат «Краснодару».