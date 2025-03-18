Футбол
18 марта, 10:41

Погребняк — о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Красно-белые больше хотели, поэтому заслуженно выиграли»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Встретились два принципиальных соперника, которые борются за призовые места. Они вместе с «Краснодаром» разыгрывают первое место. «Спартак» надо поздравить с победой. Парни красавцы, выложились. Как мне показалось, они больше хотели, поэтому заслуженно выиграли», — сказал Погребняк «СЭ».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» занимает третье место (43 очка). Лидирует «Краснодар» (46 очков).

Павел Погребняк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
  • Dim711

    В такой близкой игре, какая была, все решили 2 выигранных спартаковцами единоборства. Ясно же, что жестко ставить ногу умеют и все зенитовцы, но в этот вечер это чаще удавалось красно-белым, это ничем, кроме жажды борьбы не объяснить.

    18.03.2025

  • Gordon

    Соболева уже несколько вратарей опередили по гол+пас. Ему желание мешает)

    18.03.2025

  • fedd

    Сто процентов. И в прошлом году уже не хотели, но подфартило. А в этом и подавно. Да болельщики уже особо не грустят. Игра была равная, практически без моментов, Латышенок с Соболёвым подвели только. Судья разрешился биться, но одни реально сражались, а другие так, без фанатизма.

    18.03.2025

  • Степочкин

    Соболев еще больше хотел, чем КБ , но не смог.)) Повезло, были чуть лучше Зенита, а хотеть можно много чего.

    18.03.2025

  • hattabych

    Причин, больших и маленьких много, включая поддержку полного стадиона. Но если сказать нечего, то и так сойдет

    18.03.2025

  • Gordon

    Очень странная эта формулировка "больше хотели". Интересно, как это определить. Вот проигравшим в такой игре сказал бы в раздевалке, что соперники больше хотели? Лучше сыграли - другое дело.

    18.03.2025

    • Mash: Промес принял ислам

    В «Пари НН» надеются, что Кокшаров сможет сыграть против «Химок»
