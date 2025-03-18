Погребняк — о победе «Спартака» над «Зенитом»: «Красно-белые больше хотели, поэтому заслуженно выиграли»

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Встретились два принципиальных соперника, которые борются за призовые места. Они вместе с «Краснодаром» разыгрывают первое место. «Спартак» надо поздравить с победой. Парни красавцы, выложились. Как мне показалось, они больше хотели, поэтому заслуженно выиграли», — сказал Погребняк «СЭ».

«Спартак» после 21-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. «Зенит» занимает третье место (43 очка). Лидирует «Краснодар» (46 очков).