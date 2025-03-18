Футбол
18 марта, 11:46

«Рубин» поздравил Рахимова с 60-летием

Даниил Аршавский

Пресс-служба «Рубина» в Telegram опубликовала поздравление главного тренера клуба Рашида Рахимова с 60-летием.

«Желаем Рашиду Маматкуловичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, достижения всех поставленных целей и много новых побед с «Рубином», — гласит сообщение пресс-службы казанского клуба.

Рахимов возглавляет «Рубин» с апреля 2023 года. После 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ казанцы занимают 7-е место в турнирной таблице с 32 очками.

Рашид Рахимов.«Меня хотели включить в состав диверсионной группы и закинуть в Афган». Удивительная история тренера «Рубина»
Источник: https://t.me/fcrk1958/24213
Рашид Рахимов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
