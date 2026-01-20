В ПАОК сообщили, что клуб прекратил переговоры с «Зенитом» по трансферу Дркушича

В пресс-службе ПАОК ответили на вопрос «СЭ» о переговорах с «Зенитом» по защитнику Ване Дркушичу.

Ранее в СМИ появилась информация, что игрок близок к переходу в греческий клуб.

«Мы фактически прекратили переговоры по трансферу Вани Дркушича из «Зенита», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Дркушич выступает за «Зенит» с 2024 года. Его контракт рассчитан до лета 2029-го. В этом сезоне 26-летний словенец провел 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.