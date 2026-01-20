Корнеев: «Даку — нападающий уровня «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» предположил, что питерцы будут искать нападающего в Южной Америке.

— «Зенит» претендовал на Райана из «Васко да Гама», но форвард выбрал «Борнмут». Допускаете, что питерцы будут искать нападающего именно на южноамериканском рынке?

— Райан — молодой и очень талантливый игрок. При этом ментально похож на Луиса Энрике, который отличается нестабильностью в своей игре. Один день может показать фантастику, а в другой ты ищешь его на поле... Может, кстати, и хорошо, что не удалось его приобрести! Считаю, «Зенит» продолжит поиски форварда в Латинской Америке.

— А не следует ли «Зениту» вновь попытаться подписать Даку из «Рубина»?

— Если бы «Зенит» сильно хотел Даку, то албанец уже был бы в питерском клубе. Но что-то произошло, и его кандидатура отвалилась. Хотя по своим качествам Даку точно подходит сине-бело-голубым. Это игрок для «Зенита».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России.