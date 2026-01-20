В «Ахмате» заявили, что не получали предложений по Гандри и не ведут переговоров по трансферу Джикии

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе защитника Надера Гандри и интересе клуба к игроку «Антальяспора» Георгию Джикии.

«Мы не ведем переговоры по переходу Джикии. Если что-то где-то написано, то не значит, что это является правдой. По Гандри у нас не было предложений. У него есть действующий контракт с нами, и он находится в клубе», — сказал Айдамиров «СЭ».

Как сообщает «Mash на спорте», Джикия может перейти в «Ахмат» в случае продажи защитника грозненцев Гандри. По информации источника, в переходе игрока сборной Туниса заинтересован «Клуб Африкэн».

Контракт Георгия с «Антальяспором» рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей и забил 2 гола.

Соглашение Надера с грозненцами действует до лета 2026 года. В этом сезоне 30-летний защитник провел 22 игры и забил 1 гол.