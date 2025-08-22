В «Пафосе» опровергли информацию об интересе к нападающему «Сочи» Гуарирапе

Спортивный директор «Пафоса» Кристиан Джаретта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфера нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.

Ранее о возможном переходе сообщило издание Metaratings.

«Информация об интересе «Пафоса» к нападающему «Сочи» Саулю Гуарирапе не соответствует действительности», — сказали Джаретта «СЭ».

22-летний Гуарирапа в этом сезоне провел за «Сочи» 5 матчей и не отличился результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.