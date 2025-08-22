Президент «Целе» Колотило: «Если «Спартак» предложит хорошие деньги, нам будет сложно удержать Риеру»

Президент «Целе» и вице-президент Федерации скейтбординга России Валерий Колотило назвал условие, при котором готов расстаться с главным тренером словенского клуба Альбертом Риерой.

По словам Колотило, сам 43-летний специалист на данный момент не хочет покидать «Целе» и намерен продолжать добиваться успехов с командой.

«Это коммерческий вопрос. Альберт сам не хочет уходить из «Целе». Сейчас команда в хорошей форме, и все работает, как часы. Это позволяет добиваться успехов, а Альберт хочет побеждать еще и еще! Но если завтра европейские гранды, к которым «Спартак» по своим возможностям тоже относится, придут и предложат хорошие деньги, нам будет сложно его удержать», — цитирует Колотило «Чемпионат».

Ранее спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин заявил «СЭ», что Риера для клуба бесценен, и у него нет опции выкупа контракта. Соглашение испанца со словенским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Риера является главным тренером «Целе» с июля 2024-го. Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате Словении-2024/25, выиграла Кубок страны и дошла до четвертьфинала Лиги конференций, в котором проиграла «Фиорентине» (3:4 по сумме двух матчей).