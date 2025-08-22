Быстров рассказал, кем видит в будущем Аршавина, Денисова и себя

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» рассказал, кем в будущем видит Андрея Аршавина и себя.

— Как на льду взаимодействие с Аршавиным?

— Как обычно — кричит, орет... Все то же самое, как в футболе!

— Кем видите Андрея лет через десять?

— Как минимум президентом «Зенита».

— А как максимум?

— Все от него зависит. Думаю, в политику он не пойдет, поэтому достаточно будет президентства в «Зените».

— А себя кем видите?

— Поруководил бы кем-нибудь, помог бы собрать команду, выиграть чемпионство.

— Спортивным директором?

— В своей компании, где, например, Керж с Гариком были бы тренерами, Шава — президентом, я бы с удовольствием работал спортивным директором. Либо просто помощником.

— Радимов там был бы?

— Конечно, нет. У нас разные взгляды на футбол. Он слишком старый по этим взглядам, а мы — слишком молодые!