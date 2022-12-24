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В «Оренбурге» заявили, что намерены оформить выкуп Хотулева у «Зенита» до конца года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб намерен выкупить у «Зенита» защитника Данилу Хотулева.

Ранее сообщалось, что трансфер обойдется клубу примерно в 30 миллионов рублей.

«Надеемся оформить выкуп Данила Хотулева, если не будет никаких технических проблем. Думаю, сделку закроем до Нового года. Сейчас все на стадии переговоров между клубами. Сам же Хотулев пока об этом не знает», — приводит слова Андреева Sport24.

В «Оренбурге» Хотулев выступает на правах аренды с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист провел за команду 12 матчей во всех турнирах.

Хотулев является воспитанником «Зенита» и тольяттинской академии имени Коноплева.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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