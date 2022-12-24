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Сегодня, 21:31

Источник: «Коринтианс» готов отдать «Зениту» двух игроков за права на Юри Алберто

Иван Шитик
Корреспондент
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«Коринтианс» хочет выкупить у «Зенита» нападающего Юри Алберто, который выступает за бразильский клуб на правах аренды, сообщает журналист Yahoo Esportes Хорхе Никола.

Питерский клуб хотел получить 25 миллионов за своего игрока. Не располагая такой суммой, «Коринтианс» предложил «Зениту» рассмотреть вариант получить за Алберто двух новых игроков.

Речь идет о защитники Роберто Ренане и полузащитнике Де Кейруше.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего Ренана в 2 миллиона евро, 22-летнего Де Кейруша — в 5 миллионов.

Центральный защитник провел в чемпионате Бразилии в этом сезоне 10 матчей, опорный полузащитник — 36 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что «Зенит», отдав в аренду Юри Алберто, тогда также на правах аренды получил голкипер Ивана и нападающего Густаво Мантуана.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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