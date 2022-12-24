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Экс-игрок «Краснодара» Деменко не удивлен потенциальным переходом в клуб тренера Ивича

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о возможном переходе главного тренера «Маккаби» из Тель-Авива Владимира Ивича в состав «быков».

«Понятно, что Сергей Николаевич (Галицкий. — Прим. «СЭ») принимает решения в «Краснодаре», но думаю еще год можно было бы дать Сторожуку поработать. После этого времени уже можно было бы понимать, что нужно менять. Я уже привык к отставкам в «Краснодаре» и других клубах. Для меня приход нового тренера Ивича неудивителен. Многие работают против Сторожука. Есть в клубах такие разговоры, темы. Может, Александр Александрович не убедил Галицкого», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Ранее потенциальный переход прокомментировал сам Ивич.

В пятницу, 23 декабря сообщалось, что «Краснодар» предложил специалисту зарплату в 1,5 миллиона евро за год.

Контракт Ивича с «Маккаби» действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-mnogie-v-krasnodare-rabotayut-protiv-storozhuka-emu-mozhno-by-lo-dat-eshhe-god/
ФК Краснодар
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Владимир Ивич
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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