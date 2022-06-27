Президент «Ростова»: «Сожалею о решении Хачатурянца покинуть пост президента РПЛ»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.
«Я благодарю Ашота Рафаиловича за нашу совместную работу, которая, несмотря на существующие сложности и вызовы, была вполне продуктивной. Многое из задуманного нам удалось реализовать совместными усилиями. Признаюсь, что сожалею о его решении покинуть пост президента РПЛ. В моем лице, а также в лице ФК «Ростов» Ашот Рафаилович всегда найдет понимание и поддержку. Надеюсь, что когда-нибудь нам удастся посотрудничать вновь», — приводит слова Арутюнянца Sport24.
27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.
В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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