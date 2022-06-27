Президент «Ростова»: «Сожалею о решении Хачатурянца покинуть пост президента РПЛ»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

«Я благодарю Ашота Рафаиловича за нашу совместную работу, которая, несмотря на существующие сложности и вызовы, была вполне продуктивной. Многое из задуманного нам удалось реализовать совместными усилиями. Признаюсь, что сожалею о его решении покинуть пост президента РПЛ. В моем лице, а также в лице ФК «Ростов» Ашот Рафаилович всегда найдет понимание и поддержку. Надеюсь, что когда-нибудь нам удастся посотрудничать вновь», — приводит слова Арутюнянца Sport24.

27 июня стало известно, что Хачатурянц покинул должность президента РПЛ. Его сменил Александр Алаев, который будет исполнять обязанности главы лиги.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет.