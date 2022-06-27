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Александр Алаев официально стал исполняющим обязанности президента РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Александр Алаев стал исполняющим обязанности президента РПЛ, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

27 июня в Москве состоялось общее собрание клубов РПЛ. На нем президент лиги Ашот Хачатурянц объявил о том, что покидает свой пост. Временно исполняющим обязанности президента РПЛ избран генеральный секретарь РФС и президент ФНЛ Алаев.

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально его назначение состоялось 22 ноября прошлого года.

42-летний Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС, а должность президента ФНЛ он занимает с 2021 года.

Новый сезон РПЛ стартует 15 июля 2022 года.

Источник: https://t.me/fnleagueofficial/3691
Футбол
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Александр Алаев
Ашот Хачатурянц
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