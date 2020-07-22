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В «Оренбурге» считают, что вылетели из РПЛ не по спортивному принципу. Клуб хочет расширения лиги

21:37
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов после минимальной победы над «Динамо» (1:0) в 30-м туре Тинькофф РПЛ заявил о несправедливости вылета его команды в ФНЛ.

Премьер-лигу могут расширить до&nbsp;18 клубов ради спасения &laquo;Крыльев&raquo; и &laquo;Оренбурга&raquo;.Премьер-лигу могут расширить до 18 клубов ради спасения «Крыльев» и «Оренбурга»

— Много раз говорили, что мы бы хотели расширения лиги до 18 клубов, — отметил Парамонов. — «Оренбург» не по спортивному принципу оказались на последнем месте. Мы доказали, что даже не основным составом можем играть на приличном уровне и брать очки. (Севастиан Терлецкий)

Напомним, что «Оренбург» из-за вспышки коронавируса не смог провести две домашние встречи: с «Краснодаром» 27 июня и против «Урала» 1 июля. Оба раза ему присудили поражения.

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