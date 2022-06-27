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В «Оренбурге» поддержали кандидатуру Алаева на пост исполняющего обязанности президента РПЛ

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ и назначение Александра Алаева на должность исполняющего обязанности президента РПЛ.

«Хачатурянц принял такое решение — подать в отставку. Клуб проголосовал за кандидатуру временно исполняющего обязанности Александра Александровича Алаева», — сказал Еремякин «СЭ».

В октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина с поста главы РПЛ Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента лиги. В ноябре его утвердили в этой должности на 5 лет. Сегодня Хачатурянц объявил, что покидает должность президента РПЛ.

Александр Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС. Также с 2021-го по 27 июня 2022-го он был президентом ФНЛ.

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Оренбург
Александр Алаев
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