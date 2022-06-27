Ветеран ЦСКА Пономарев считает Алаева главным претендентом на пост президента РПЛ
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Александра Алаева исполняющим обязанности президента РПЛ.
«Он очень исполнительный и дисциплинированный человек. Такое назначение закономерно. Он давно работает в РФС. Потенциально он главный претендент на пост президента РПЛ», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
Ранее, 27 июня, стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев.
Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС. С 2021-го по 27 июня 2022-го он был президентом ФНЛ.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
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|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Динамо – Ростов
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