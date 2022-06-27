Ветеран ЦСКА Пономарев считает Алаева главным претендентом на пост президента РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Александра Алаева исполняющим обязанности президента РПЛ.

«Он очень исполнительный и дисциплинированный человек. Такое назначение закономерно. Он давно работает в РФС. Потенциально он главный претендент на пост президента РПЛ», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее, 27 июня, стало известно, что Ашот Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Исполняющим обязанности президента лиги стал Александр Алаев.

Алаев с 2019 года является генеральным секретарем РФС. С 2021-го по 27 июня 2022-го он был президентом ФНЛ.