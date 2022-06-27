Кудряшов — о Фернандо и Луисе Адриано: «Оба в порядке. Как их не оставили в «Спартаке»?»
Защитник «Антальяспора» и бывший игрок сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» прокомментировал трансферы своей команды: бывших футболистов «Спартака» Луиса Адриано и Фернандо.
— Зимой «Антальяспор» подписал Луиса Адриано и Фернандо. Как они?
— В порядке! Честно, я не понимаю, почему их не оставили в «Спартаке». Адриано уже 35, но он в фантастической форме и один из наших ключевых игроков. Может сыграть на острие, в оттяжке — прекрасно справляется со своей ролью, как и Фернандо.
Помню, Адриано только прилетел из Бразилии, а уже через сутки, несмотря на разницу в часовых поясах, вышел играть против «Бешикташа». Кричал: «Я выйду! Я готов». И качественно отработал 70 минут.
Фернандо — то же самое. Казалось бы, приехал после Китая... Но через неделю был идеально готов.
— По-русски общаетесь?
— Да, они неплохо говорят. Сразу меня вспомнили — мы пересекались в премьер-лиге, когда Фернандо и Адриано играли в «Спартаке», а я в «Ростове». Говорили мне: «Ты в играх был таким злым! Постоянно на карточке». Луис вообще до сих пор смотрит каждый матч «Спартака».
— Какой у Фернандо сейчас размер футболки?
— Да не толстый он! Ха-ха. Просто плотный. Но ему это вообще не мешает — никому не проигрывает ни в плане борьбы, ни по скорости. Более того, в конце сезона против него начали действовать персонально, потому что он реально ведет всю нашу игру. Шахин это быстро заметил и начал придумывать свои фишки. Например, чуть «опустил» Адриано, чтобы он больше играл в оттяжке. Они с Фернандо, конечно, друг друга понимают с полуслова. Фернандо ему отдает в ногу, не глядя. Про штрафные вообще не говорю — это отдельная история: два гола уже забил!
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -