Кудряшов — о Фернандо и Луисе Адриано: «Оба в порядке. Как их не оставили в «Спартаке»?»

Защитник «Антальяспора» и бывший игрок сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» прокомментировал трансферы своей команды: бывших футболистов «Спартака» Луиса Адриано и Фернандо.

— Зимой «Антальяспор» подписал Луиса Адриано и Фернандо. Как они?

— В порядке! Честно, я не понимаю, почему их не оставили в «Спартаке». Адриано уже 35, но он в фантастической форме и один из наших ключевых игроков. Может сыграть на острие, в оттяжке — прекрасно справляется со своей ролью, как и Фернандо.

Помню, Адриано только прилетел из Бразилии, а уже через сутки, несмотря на разницу в часовых поясах, вышел играть против «Бешикташа». Кричал: «Я выйду! Я готов». И качественно отработал 70 минут.

Фернандо — то же самое. Казалось бы, приехал после Китая... Но через неделю был идеально готов.

— По-русски общаетесь?

— Да, они неплохо говорят. Сразу меня вспомнили — мы пересекались в премьер-лиге, когда Фернандо и Адриано играли в «Спартаке», а я в «Ростове». Говорили мне: «Ты в играх был таким злым! Постоянно на карточке». Луис вообще до сих пор смотрит каждый матч «Спартака».

— Какой у Фернандо сейчас размер футболки?

— Да не толстый он! Ха-ха. Просто плотный. Но ему это вообще не мешает — никому не проигрывает ни в плане борьбы, ни по скорости. Более того, в конце сезона против него начали действовать персонально, потому что он реально ведет всю нашу игру. Шахин это быстро заметил и начал придумывать свои фишки. Например, чуть «опустил» Адриано, чтобы он больше играл в оттяжке. Они с Фернандо, конечно, друг друга понимают с полуслова. Фернандо ему отдает в ногу, не глядя. Про штрафные вообще не говорю — это отдельная история: два гола уже забил!