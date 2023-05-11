В «Оренбурге» опровергли информацию об интересе к защитнику «Сочи» Терехову

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию об интересе к защитнику «Сочи» Сергею Терехову.

«Пока все обсуждения идут внутри клуба. Сергей очень хороший человек, мы в Оренбурге его любим, но никаких переговоров нет. Намерений подписать его у нас тоже нет», — сказал Еремякин «СЭ».

В текущем сезоне 32-летний Терехов провел 24 матча в РПЛ и отличился тремя результативными передачами.