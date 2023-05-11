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Сегодня, 11:55

«Оренбург» и «Рубин» интересуется защитником «Сочи» Тереховым

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, в услугах защитника заинтересованы «Оренбург» и «Рубин». Кроме того, «Сочи» уже предложил 32-летнему защитнику новое соглашение. Действующий контракт Терехова истекает летом этого года.

В текущем сезоне Терехов провел 24 матча в РПЛ и отличился тремя результативными передачами.

Источник: https://t.me/karpinside/28050
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Сергей Терехов
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В «Оренбурге» опровергли информацию об интересе к защитнику «Сочи» Терехову
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
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Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Торпедо
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Кр. Советов – Локомотив
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