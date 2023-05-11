«Оренбург» и «Рубин» интересуется защитником «Сочи» Тереховым
Защитник «Сочи» Сергей Терехов может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По информации журналиста, в услугах защитника заинтересованы «Оренбург» и «Рубин». Кроме того, «Сочи» уже предложил 32-летнему защитнику новое соглашение. Действующий контракт Терехова истекает летом этого года.
В текущем сезоне Терехов провел 24 матча в РПЛ и отличился тремя результативными передачами.
Источник: https://t.me/karpinside/28050
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Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
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|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
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|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
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|14.05
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|- : -
|14.05
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|
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