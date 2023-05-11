«Оренбург» и «Рубин» интересуется защитником «Сочи» Тереховым

Защитник «Сочи» Сергей Терехов может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, в услугах защитника заинтересованы «Оренбург» и «Рубин». Кроме того, «Сочи» уже предложил 32-летнему защитнику новое соглашение. Действующий контракт Терехова истекает летом этого года.

В текущем сезоне Терехов провел 24 матча в РПЛ и отличился тремя результативными передачами.