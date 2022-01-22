Бохинен прилетит в Италию для оформления перехода в «Салернитану» на следующей неделе

Полузащитник ЦСКА Бохинен на следующей неделе перейдет в итальянский клуб

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен перейдет в «Салернитану». На следующей неделе он прилетит в Италию, для завершения сделки, сообщает в Twitter журналист TV2 Эйрик Нессет Хьельвик.

Ранее появлялась информация, что итальянский клуб арендует 22-летнего норвежца за 250 тысяч евро с правом выкупа за 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Бохинен забил два мяча в 10 матчах за ЦСКА. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость норвежца в 1,2 миллиона евро.