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Сегодня, 17:44

В «Нижнем Новгороде» сообщили, что клубы из Болгарии и Венгрии отказались от товарищеских матчей

Мария Гусева
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Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов сообщил, что команда провела на первом учебно-тренировочном сборе только один товарищеский матч. Клубы из Болгарии и Венгрии отказались играть с россиянами.

«18 января у нас должна была состояться игра с венгерским клубом «Тисакечке», — цитирует Metaratings.ru Кудряшова. — Была информация, что матч пройдет в закрытом режиме? Нет, венгры отказались. Также была запланирована игра с болгарским «Ботев Пловдив». Они тоже отказались — игра не состоялась. Сегодня с узбеками сыграли. Это достаточно острая проблема. Для будущих товарищеских матчей в большей степени рассматриваем российские клубы. Даже из первого дивизиона».

Ранее стало известно, что болгарский «Левски» отказался от проведения товарищеского матча со «Спартаком».

20 января «Нижний Новгород» в товарищеском матче проиграл узбекскому «Навбахору» (0:1).

«Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 17 матчах.

Источник: Metaratings.ru

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Бавария

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1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
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Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
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ФК Ботев
ФК Нижний Новгород
1
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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 - : -
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