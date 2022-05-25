Бывший вратарь «Динамо» Тяпушкин назвал возможного преемника Шварца

Бывший вратарь «Динамо» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о работе главного тренера московского клуба Сандро Шварца.

Ранее сообщалось, что 43-летний немец может возглавить «Герту».

«Мне понравилось, пускай Шварц даже иностранец, что при нем заиграли многие игроки из молодежки «Динамо», — приводит слова Тяпушкина «Спорт День за Днем». — Может быть, нам нужно больше доверять молодым игрокам. При нем и «Динамо» играло весело. Наверное, Шварц хочет вернуться домой. Хотя он молодец, что оставался здесь до конца, но, видимо, принял решение вернуться«.

Экс-вратарь назвал возможного преемника Шварца на посту главного тренера «Динамо».

«Сейчас Черевченко без работы. Есть много тренеров, которые хотят попасть в «Динамо». Был эпизод, когда я работал с Черевченко в «Химках», и мне очень понравился человек. Я думаю, что много желающих попасть в «Динамо». Это футбольная фирма и попасть туда — это большое событие. Отбор будет тщательным», — сказал он.

Контракт тренера с московским клубом рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло третье место в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).