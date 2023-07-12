Кузяев попрощался с «Зенитом» после перехода в «Гавр»: «Пришло время принять новый вызов»

Полузащитник Далер Кузяев попрощался с «Зенитом» после перехода во французский «Гавр».

«Есть ли что-то важнее титулов в спорте? После шести потрясающих лет в «Зените» пришло время принять новый вызов. Я покидаю команду (на этот раз точно). Я хочу выразить искренние слова благодарности вам, дорогие болельщики и дорогие петербуржцы, за вашу поддержку и любовь! Спасибо всему тренерскому штабу и партнерам по команде, медицинскому и административному штабу, всем сотрудникам ФК «Зенит»! Конечно же, выражаю свою благодарность руководству клуба! И всем тем, кто был рядом со мной все эти годы. Я всегда с теплом буду вспоминать этот важный период в моей карьере и жизни.

Возвращаясь к своему вопросу, я хочу отметить, что титулы очень важны в спорте. Ради них мы тренируемся, стараемся, прикладываем максимум усилий. Для меня трофеи, выигранные вместе с «Зенитом», имеют огромную ценность. Но в дополнение к этому я бы также хотел, чтобы меня запомнили в прекрасном Санкт-Петербурге как футболиста, который бился за «стрелку» до конца, как надежного партнера и товарища и просто как хорошего человека. До скорых встреч, Питер», — написал у себя в соцсетях Кузяев.

В среду, 12 июля, 30-летний Кузяев подписал контракт с «Гавром» на 2 года.

Хавбек выступал за «Зенит» с 2017 года, он покинул команду по окончании сезона-2022/23 и стал свободным агентом.