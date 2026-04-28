Мостовой: «Оценка работы Шпилевского? Никак. Кто это? Как додумываются таких приглашать?»

Бывший футболист сборных СССР и сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» оценил работу Алексея Шпилевского в «Пари НН».

Ранее сообщалось, что 38-летний специалист в ближайшее время покинет свой пост и получит компенсацию в размере 20 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества с клубом.

«Его работу оценю как «никак». Как они додумываются таких приглашать? Кто их пропихивает и проталкивает? Я открытый, честный человек — не боюсь говорить правду. Говоря о Шпилевском, я всегда задавался вопросом: кто это? Вот он как Абаскаль. Когда тот появился, я сразу сказал: «вы унижаете футбол и всех футбольных людей!». Шпилевский заявился сразу с лозунгами, начал кричать. В футбол все лезут, потому что там заработать можно», — сказал Мостовой «СЭ».

Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года, подписав соглашение сроком на три года.

После 27 туров РПЛ нижегородская команда с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» сыграет с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

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