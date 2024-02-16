В Нидерландах назвали хорошим адвоката Промеса: «Но это не значит, что он как волшебник взмахнет палочкой»

Голландский адвокат Эрик Томас, представляющий в том числе интересы форварда «Урала» Рая Влута ответил на вопрос «СЭ» об адвокате нападающего «Спартака» Квинси Промеса, Роберте Малевиче.

— Насколько мы понимаем, его адвокат — Роберт Малевич, можете что-либо сказать о нем?

— Я знаю его, он очень хорош. Но это не значит, что он как волшебник взмахнет палочкой и все исчезнет. Бывают факты, которые нельзя отрицать. Даже если у тебя 10 лучших адвокатов, но ты виновен, будет очень сложно.

14 февраля стало известно, что суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Ожидается, что сторона футболиста в ближайшее время подаст апелляцию.

19 июня 2023 года суд Амстердама также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.