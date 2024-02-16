Полузащитник «Ростова» Тугарев продолжит карьеру в «Торпедо»

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев будет выступать за «Торпедо» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба ростовчан.

Отмечается, что арендное соглашение предполагает право выкупа игрока.

«Желаем Роме продуктивной работы и удачи!» — сказано в заявлении ростовской команды.

Тугарев выступал за «Ростов» с 2020 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей за желто-синих во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

«Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 27 очков за 20 туров.

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