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Сегодня, 12:59

Полузащитник «Ростова» Тугарев продолжит карьеру в «Торпедо»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев будет выступать за «Торпедо» на правах аренды до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба ростовчан.

Отмечается, что арендное соглашение предполагает право выкупа игрока.

«Желаем Роме продуктивной работы и удачи!» — сказано в заявлении ростовской команды.

Тугарев выступал за «Ростов» с 2020 года. В текущем сезоне 25-летний футболист провел 12 матчей за желто-синих во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

«Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 27 очков за 20 туров.

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Источник: https://t.me/fcrostov_official/17773
Роман Тугарев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Торпедо (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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